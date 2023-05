Lords of the Fallen uscirà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 13 ottobre (sì, è un venerdì), la conferma arriva direttamente da Hexworks, lo studio di CI Games che si occupa del titolo, insieme al gameplay trailer di quattro minuti che trovate qui sotto:









L’attesa data di lancio di Lord of the Fallen è stata annunciata tramite un trailer che – finalmente – offre ai fan uno sguardo esteso al gameplay. A quanto riporta la descrizione ufficiale, il gioco, caratterizzato da combattimenti veloci e avvincenti e colossali battaglie con i boss, vedrà i giocatori impegnati a viaggiare attraverso i mondi paralleli dei vivi e dei morti per cercare di rovesciare Adyr, il dio demone.

Saul Gascon, produttore esecutivo di HEXWORKS, ha dichiarato: ” Siamo entusiasti di annunciare la data di uscita di Lords of the Fallen, un gioco che il nostro talentuoso team ha creato con amore negli ultimi anni. Per festeggiare, condividiamo uno sguardo più approfondito agli orrori di Mournstead, un mondo fantasy oscuro e coinvolgente che metterà alla prova anche i giocatori più coraggiosi con la sua meccanica unica a due regni.”