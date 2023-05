Bungie presenta Marathon, un nuovo extraction shooter PvP

Di un possibile reboot di Marathon avevamo dato notizia sul finire dell’anno scorso, ma ora quelle indiscrezioni sono diventate realtà. Bungie ha presentato il suo prossimo progetto, ed è proprio un nuovo Marathon.









Si tratta di un extraction shooter multiplayer (come Escape from Tarkov per intenderci) in cui i giocatori dovranno impersonare dei mercenari cibernetici conosciuti come “corridori”, progettati per sopravvivere alle difficili condizioni ambientali del pianeta, ed esplorare l’ex-colonia di Tau Ceti. I giocatori potranno avventurarsi da soli on in squadra di tre persone alla ricerca di misteriosi manufatti alieni, nonché i armi e pezzi di equipaggiamento da aggiungere alla propria collezione.

“Marathon è per Bungie l’inizio di un fantastico viaggio ispirato dal solido passato dello studio, che ci condurrà coraggiosamente verso il futuro“, ha dichiarato Scott Taylor, General Manager di Marathon. “Abbiamo riassunto la nostra esperienza trentennale nella creazione di mondi videoludici e di esperienze PvP innovative in un gioco che si distinguerà dai precedenti titoli di Bungie in termini di gameplay, grafica ed effetti sonori.”

“Sebbene siamo soltanto nelle prime fasi di sviluppo, è bello riscontrare una certa creatività ed entusiasmo per il nuovo gioco“, ha affermato Christopher Barrett, Game Director di Marathon. “Stiamo lavorando per garantire un gameplay incentrato principalmente sul PvP – con momenti di tensione e di eccitazione – ambientato in un mondo virtuale dinamico e ricco dal punto di vista narrativo, nel quale le azioni dei giocatori influenzano i contenuti stagionali.”

Marathon sarà disponibile prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S offrendo le funzionalità di cross-save e cross-play.