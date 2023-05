Alan Wake 2: ecco gameplay e data di uscita ufficiale

Remedy Entertainment ed Epic Games Publishing hanno diffuso un primo trailer di gameplay di Alan Wake 2 che ne annuncia anche la data di uscita ufficiale.









Gli sviluppatori precisano che l’esperienza sarà godibile anche da chi non ha mai giocato al primo capitolo della serie. “Per noi era fondamentale creare un’esperienza accessibile ai nuovi giocatori, senza dimenticare i fan di lunga data,” ha dichiarato Thomas Puha di Remedy. Per questo è stata creata una nuova co-protagonista: l’agente dell’FBI Saga Anderson.

L’agente Anderson si trova a Bright Falls per indagare su una serie di omicidi rituali che si sono verificati nei dintorni della cittadina. Gli eventi, però, si trasformano ben presto in un incubo non appena Saga trova le pagine di una storia horror che pian piano inizia a trasformarsi in realtà. Tutto ciò si ricollega alla figura di Alan Wake, uno scrittore scomparso in circostanze misteriose tredici anni prima. Alan Wake, ora intrappolato in un incubo in un’altra dimensione, scrive una storia nel tentativo di plasmare la realtà che lo circonda e fuggire dalla sua prigione. Con una minaccia che incombe su di lui nel Luogo Oscuro, Alan cerca di preservare la sua sanità mentale e sconfiggere il male al suo stesso gioco.

Il gioco inizia con l’arrivo di Anderson e del suo collega Alex Casey a Bright Falls. Sarà possibile affrontare le rispettive storie di Alan Wake e Saga Anderson in qualsiasi ordine. I percorsi dei protagonisti si rispecchiano, prendendo strade separate ma equamente oscure e inquietanti. La storia di Anderson si svolge nell’area del Pacifico nord-occidentale, con tre punti centrali: la cittadina di Bright Falls, la foresta primordiale che circonda il misterioso Cauldron Lake e la fatiscente cittadina di Watery. Infine, il Luogo Oscuro è una realtà ciclica in continuo mutamento dove si dipana la storia di Wake.

Alan Wake 2 è in uscita su PC (Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S il 17 ottobre 2023.