Slitherine ha annunciato che il 30 maggio alle 18 (orario italiano), sul suo canale Twitch, ci sarà una live in cui verrà mostrato il gameplay del suo RTS in tempo reale, Terminator: Dark Fate – Defiance.

Ecco la descrizione presente nella pagina Steam:

Defiance è un gioco di strategia in tempo reale basato sull’universo di Terminator: Dark Fate che segue la guerra tra l’umanità e la rete di macchine intelligenti sintetiche di Legion. Nella campagna per giocatore singolo, assumi il ruolo di un comandante della fazione dei Fondatori e guidi il tuo esercito nel tentativo di sventare il piano di Legion per sterminare gli ultimi resti dell’umanità. Nelle modalità schermaglia e multiplayer, gioca con tre fazioni molto diverse: Fondatori, Legione e Resistenza.

Prendi il controllo di un esercito trasferito da una missione all’altra su una serie di grandi mappe strategiche. Prendi decisioni sul posizionamento delle unità, sulle tattiche di battaglia e sulle abilità non per sopravvivere, bensì per diventare il leader della resistenza contro le macchine. Affina le tue abilità e competenze militari rigiocando e ottenendo i migliori risultati possibili.

Caratteristiche:

Inizia la resistenza dell’umanità contro le macchine sopravvivendo agli scontri con Legion e radunando altri per la tua causa. Nel mondo successivo al Giorno del Giudizio, le maggiori minacce potrebbero non provenire dalle macchine ma piuttosto da altri sopravvissuti umani.

Attraversa varie location pericolose, trova altri alleati e rifornimenti e affronta le brutali differenze tra le fazioni umane in competizione.

Affronta battaglie complesse e realistiche in cui le tue decisioni tattiche sono vitali per la tua sopravvivenza e la vittoria finale. Usa una varietà di equipaggiamento militare, veicoli e tipi di munizioni nelle tue battaglie. Recluta e addestra nuove unità, assegna nuove abilità e acquisisci nuove armi ed equipaggiamento per continuare la resistenza.

Le tue tattiche e le tue scelte sul campo di battaglia hanno profonde conseguenze. Le tue risorse sono limitate e devi proteggere il tuo esercito. Le armi da guerra vengono danneggiate attraverso un sistema modulare di danni ai componenti in cui le caratteristiche dell’armatura, i malfunzionamenti dei componenti e la struttura dello scafo influiscono sulla sopravvivenza delle tue truppe.

Recluta altri per la tua causa e fai crescere il tuo esercito. Mescola e abbina la composizione delle tue truppe per adattarle alle tue tattiche di battaglia preferite. Usa unità di fanteria, veicoli militari corazzati pesanti, tecnologia dei cannoni al plasma, droni e altre unità volanti e persino schermagliatori umani per ottenere la vittoria.

Usa il campo di battaglia a tuo vantaggio! La demolizione di edifici basata sulla fisica ti consente di generare una serie realistica di conseguenze tattiche, specialmente nelle aree urbane.

Metti alla prova le tue abilità nelle partite multigiocatore online. Combatti contro avversari umani reali in battaglie 1v1, 2v1 e 2v2.