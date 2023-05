Red Barrels celebra il successo del suo recente The Outer Trials, l’horror co-op di cui vi abbiamo parlato nella nostra anteprima. Come si evince dall’immagine qui sotto, seppure la pubblicazione sia della versione in accesso anticipato, il terrificante gioco ha riscosso un grande successo durante la sua prima settimana piazzando oltre 500.00 copie:

Ecco un estratto della nostra recente anteprima della versione attualmente disponibile su Steam ed Epic Games Store in accesso anticipato:

“La sensazione di fragilità e vulnerabilità, il lento incedere al buio per risparmiare preziosa batteria, con le pupille dilatate per captare qualsiasi movimento e le orecchie tese per cercare di capire quanto lontano sia il pazzo che urla cercando proprio noi, restituisce una sensazione di tensione che mi ha davvero affascinato e, a modo suo, divertito. Immedesimarsi è facilissimo e durante le fughe precipitose avevo davvero il cuore in gola, merito anche di una realizzazione artistica impeccabile che lascia davvero poco spazio all’immaginazione.”

“Le scritte sui monitor in stile Essi Vivono sono un tocco da maestro, e tutto The Outlast Trail è molto Carpenteriano, a ben vedere. Se è superfluo dire che la mia presenza sui server all’early access sarà costante, data l’ottima esperienza con la versione di anteprima, consiglio di tener d’occhio il sistema di missioni, ricompense e valute virtuali una volta iniziata la prima stagione. Ho piena fiducia in Red Barrels e spero vivamente che qualsiasi upgrade sia solo estetico o esclusivamente skill based.”