The Valiant in uscita a luglio su PS5 e Xbox Series X|S

THQ Nordic ha annunciato la data di uscita delle versioni per PS5 e Xbox Series X|S di The Valiant, lo strategico in tempo reale pubblicato lo scorso autunno su PC (qui la nostra recensione).









The Valiant segue le vicende di Teodorico di Achenburgo e della sua compagnia di soldati mentre cercano una serie di reliquie attraverso l’Europa e il Medio Oriente. Le versioni per console includeranno tutti i contenuti del gioco originale, dunque una campagna single player, una modalità cooperativa in cui bisogna affrontare orde di nemici, e il multiplayer competitivo online 1v1 e 2v2.

The Valiant sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S dall’11 luglio al prezzo di €24,99. Da notare che non viene fatta alcuna menzione delle versioni per PS4 e Xbox One, sebbene siano state inizialmente annunciate.