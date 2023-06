EA Sports presenta la colonna sonora di F1 23

EA Sports ha presentato la colonna sonora ufficiale di F1 23. La soundtrack è composta da numerose tracce di ben 35 artisti internazionali ed è guidata dal singolo esclusivo “See The Light” del supergruppo Swedish House Mafia con il featuring di Fridayy.

Tra gli artisti troviamo superstar come Skrillex ft. Noisa, josh pan & Dylan Bradley, The Chemical Brothers, Tiësto x Tate McRae, Wet Leg, Romy & Fred Again, ma anche emergenti del calibro di 100 geks, Whyte Fang, Rêve e 2hollis. L’intera playlist è già disponibile per l’ascolto su Spotify.

“F1 23 non è solo un’esperienza di gara straordinaria“, ha dichiarato Steve Schnur, President of Music di Electronic Arts. “La musica del gioco è stata concepita per riflettere ed esaltare lo stile globale e l’energia unica che i fan di Formula 1 desiderano. Con il lancio di un nuovo emozionante singolo degli Swedish House Mafia e l’entusiasmante supporto dell’intero album da parte di Spotify, si tratta di una colonna sonora alimentata dalla miglior musica in arrivo il prossimo anno, guidata dai migliori nuovi artisti di successo di questo genere e definita dal costante impegno di EA per la leadership culturale“.

“Siamo molto contenti di aprire la colonna sonora di F1 23 con ‘See The Light’, la prima canzone del nostro prossimo capitolo. La storia e l’eredità delle corse di Formula 1 sono sempre state una nostra passione, per cui la nostra musica non poteva essere associata a questa cultura in modo migliore!”, hanno commentato gli Swedish House Mafia al lancio del loro nuovo singolo.

F1 23 sarà disponibile su PC e console dal 16 giugno. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra anteprima hands-on.