F1 Manager 2023, gameplay trailer e data di uscita

F1 Manager 2023 uscirà il 31 luglio, ad annunciarlo con un nuovo gameplay trailer è Frontier Developments. Ecco il trailer:









Il prossimo capitolo della serie di simulazione manageriale di Formula 1 con licenza ufficiale (curiosi? Ecco la nostra recensione del precedente capitolo) verrà distribuito in digitale il 31 luglio su PC , PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One, con una versione fisica a seguire per console. I giocatori che mordono il freno potranno accedere alla griglia di partenza quattro giorni prima preordinando la F1 Manager 2023: Deluxe Edition, una versione che include un pacchetto di scenari esclusivi.

Ecco come viene descritto ufficialmente il nuovo capitolo:

Tornando al muretto dei box, i giocatori sperimenteranno l’esperienza di gestione della F1 più autentica, completa e dinamica fino ad oggi mentre si aggiudicano il loro posto come uno dei grandi sportivi di tutti i tempi alle loro condizioni. I giocatori rivivranno i momenti chiave del FIA Formula One World Championship 2023 con la nuovissima modalità Race Replay , che presenta due tipi di scenari unici. In Starting Grid , i giocatori prenderanno il controllo di una squadra a loro scelta in una gara completa che riproduce le condizioni della pista e le posizioni in griglia della sua controparte reale.

Race Moments, nel frattempo, sfiderà i fan a prendere il controllo di uno scenario specifico a metà del vero Gran Premio, con l’obiettivo di raggiungere un obiettivo prefissato prima che venga sventolata la bandiera a scacchi, catturando le chiamate strategiche chiave durante un’emozionante stagione. Dopo la conclusione di ogni avvincente gara del mondo reale nella stagione 2023, nuove griglie di partenza e aRace Moment verrà aggiunto a F1 Manager 2023, testando i Team Principal di settimana in settimana mentre stabiliscono le loro credenziali di gestione.