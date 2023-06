EA SPORTS Madden NFL 24: ecco il reveal trailer

Electronic Arts e EA SPORTS hanno presentato oggi EA SPORTS Madden NFL 24, il gioco che i fan del football americano stanno aspettando e che uscirà il 18 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Ecco il reveal trailer:









Madden NFL 24 mira a una nuova profondità di gioco che offre maggiore controllo e realismo sulle versioni PlayStation5, Xbox Series X|S e PC. Per farlo, il nuovo capitolo si affiderà alla nuova evoluzione di FieldSENSE e al debutto della tecnologia SAPIEN, la quale punta a portare il realismo della NFL a un nuovo livello, ricostruendo lo scheletro dei personaggi per una maggiore definizione e variazione dei corpi sul campo. A quanto è stato comunicato, SAPIEN renderà i personaggi più umani e anatomicamente definiti, migliorando i movimenti atletici autentici e, grazie a FieldSENSE, ricreando modelli di movimenti reali sul campo.

Una serie di miglioramenti alle basi del football migliorano l’esperienza di Madden NFL 24, mentre il ritorno della modalità Superstar e dei Minigiochi (nelle versioni PS5, Xbox Series X|S e PC) offrono nuovi modi per giocare e imparare il gioco. Per la prima volta inoltre sarà possibile giocare con i propri amici indipendentemente dalla loro piattaforma, grazie al supporto cross-play e alla parità di funzioni su PS5, Xbox Series X|S e PC nelle modalità multigiocatore testa a testa e in alcune modalità online.