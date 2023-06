Warhammer 40,000: Space Marine 2, svelata la campagna co-op

Il publisher Focus Entertainment e gli sviluppatori di Saber Interactive hanno annunciato che Warhammer 40,000: Space Marine 2 presentarà una campagna co-op.









In Space Marine 2 seguiremo le vicende di Titus, declassato al rango di tenente dopo gli eventi del precedente capitolo, e dei suoi compagni mentre fanno fronte all’invasione dello sciame tiranide. Gli sviluppatori fanno sapere che l’intera campagna sarà giocabile in solitaria con compagni controllati dall’intelligenza artificiale, oppure in cooperativa assieme ad altri due giocatori, ognuno dei quali prenderà il controllo di un altro Space Marine.

È stato inoltre annunciato che Warhammer 40,000: Space Marine 2 vedrà la luce su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del prossimo inverno.