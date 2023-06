Marvel's Spider-Man 2: annunciata la data di uscita ufficiale

Dopo il lungo video di gameplay pubblicato pochi giorni fa, in queste ore è arrivato l’annuncio della data di uscita di Marvel’s Spider-Man 2.

Sony e Insomniac Games hanno infatti svelato che l’avventura con protagonisti Peter Parker e Miles Morales sarà disponibile esclusivamente su PS5 dal prossimo 20 ottobre. Le compagnie hanno inoltre presentato le diverse edizioni del gioco e i bonus di pre-order, i quali comprendono un costume aracno-cavaliere per Peter con 3 varianti di colore aggiuntive, un costume Shadow Spider per Miles con 3 varianti di colore aggiuntive, un gadget Ragnatela traente e 3 punti abilità per iniziare.

Oltre alla versione Standard, in vendita al prezzo di € 79,99, saranno disponibili:

la versione Digital Deluxe (€ 89,99), che include 10 costumi esclusivi (5 per Peter, 5 per Miles), ulteriori cornici e adesivi per la modalità foto e altri 2 punti abilità.

(€ 89,99), che include 10 costumi esclusivi (5 per Peter, 5 per Miles), ulteriori cornici e adesivi per la modalità foto e altri 2 punti abilità. la Collector’s Edition (€ 249,99), che comprende anche un codice per la Digital Deluxe Edition, oltre a una custodia SteelBook e una statuetta di circa 48 cm che raffigura gli Spider-Man alle prese con Venom.