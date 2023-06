Might & Magic: Clash of Heroes Definitive Edition in uscita a luglio

Dotemu e Ubisoft hanno annunciato la data di uscita di Might & Magic: Clash of Heroes Definitive Edition, versione rimasterizzata del puzzle game per Nintendo DS classe 2009.









La nuova edizione del gioco porta con sé un aggiornamento del bilanciamento della modalità multiplayer, il DLC I Am the Boss, e un boss inedito non presente nel videogioco originale. Might & Magic: Clash of Heroes Definitive Edition uscirà su PC, PS4 e Nintendo Switch il prossimo 20 luglio e verrà venduto al prezzo di € 17,99.

Dotemu fa infine sapere che una demo sarà scaricabile a partire dal 19 giugno in occasione dello Steam Next Fest.