Electronic Arts si divide in EA Sports ed EA Entertainment

Andrew Wilson, il CEO di Electronic Arts, ha annunciato una ristrutturazione interna della compagnia che porterà alla creazione di due nuove divisioni: EA Sports ed EA Entertainment, ed entrambe faranno capo allo stesso Wilson.

“Questa evoluzione della nostra compagnia continua a mettere i leader dei nostri studi nelle condizioni di avere maggiore libertà creativa e responsabilità finanziarie così da prendere decisioni più velocemente sul versante dello sviluppo e delle strategie di mercato,” ha dichiarato Andrew Wilson. “Questa trasformazione renderà più dinamico il nostro business, migliorerà la crescita, e aggiungerà valore per le noste persone, per i giocatori e per le nostre community.”

Come facilmente intuibile, EA Sports racchiuderà tutti gli studi impegnati nello sviluppo di videogiochi sportivi e sarà diretto da Cam Weber, appena nominato presidente della divisione. EA Sports accoglierà non soltanto gli studi responsabili della creazione dei videogiochi calcistici e di football americano, ma anche quelli votati alle corse.

EA Entertainment, invece, si concentrerà su tutte le altre proprietà intellettuali della compagnia e sui videogiochi su licenza non sportiva. A capo della divisione troviamo Laura Miele, in precedenza direttrice operativa di Electronic Arts. Miele supervisionerà gli studi e sarà responsabile dello sviluppo tecnologico.