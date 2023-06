Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, ecco la data di uscita

Konami ha annunciato la data di uscita di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, la raccolta che comprende alcuni dei videogiochi appartenenti alla saga creata da Hideo Kojima. La collection è stata realizzata per ingannare l’attesa mentre aspettiamo il remake di Metal Gear Solid 3.









La Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 includerà non soltanto Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, ma anche Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake e le versioni per NES di Metal Gear e Snake’s Revenge.

L’uscita di questa raccolta è fissata al 24 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Viene precisato che i tre titoli principali della collection saranno acquistabili separatamente.