Earth Defense Force celebra il suo ventesimo anniversario

D3 Publisher ha deciso di celebrare il ventesimo anniversario di una delle sue serie più famose: quella di Earth Defense Force, il cui primo videogioco è stato pubblicato esattamente venti anni fa, il 26 giugno 2003.









Noto come Monster Attack in Occidente e Simple 2000 Series Vol. 31: The Chikyuu Boueigun in Giappone, questo primo capitolo ha poi dato il via a una saga che può contare numerosi episodi sulle principali piattaforme videoludiche, tra console PlayStation, Xbox, Switch e PC.

Il video confezionato dalla compagnia nipponica ripercorre tutte le tappe di questa storia ventennale elencando ogni Earth Defense Force pubblicato finora, fino ad arrivare a Earth Defense Force 6 uscito l’anno scorso su PS4 e PS5. Nessun annuncio circa il futuro della serie, ma mai dire mai.