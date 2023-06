The Elder Scrolls VI: lo sviluppo durerà almeno altri cinque anni

Mettiamoci il cuore in pace: potrebbe volerci ancora un bel po’ di tempo prima che The Elder Scrolls VI possa vedere finalmente la luce. Intervenendo nel corso dell’udienza per l’acquisizione di Activision Blizzard King, Phil Spencer di Xbox ha fatto sapere che lo sviluppo del prossimo videogioco di ruolo fantasy targato Bethesda potrebbero richiedere parecchi anni: almeno cinque.

Il giornalista Stephen Totilo riporta che il responsabile della divisione Xbox ha dichiarato che Microsoft non ha ancora deciso se The Elder Scrolls VI sarà o meno un’esclusiva: “L’uscita è talmente lontana che è difficile prevedere su quali piattaforme uscirà,” ha detto Spencer.

Sta di fatto che The Elder Scrolls VI è stato annunciato esattamente cinque anni fa, ma ci vorrà almeno un altro lustro prima di tornare nel mondo di Nirn. Nel frattempo Bethesda sta completando i lavori su Starfield, in uscita su PC e Xbox Series X|S a settembre.