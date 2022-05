Test Drive Unlimited Solar Crown rinviato al 2023

Il publisher Nacon e gli sviluppatori di KT Racing hanno fatto sapere di aver rinviato l’uscita di Test Drive Unlimited Solar Crown al 2023. Stando a quanto comunicato dalle due compagnie, il tempo di sviluppo addizionale permetterà al team di dar vita a un’esperienza di gioco quanto più completa e pulita possibile. Nel frattempo, Nacon spiega che in questi mesi di lavoro aggiuntivo verranno organizzate delle sessioni di closed beta per raccogliere i feedback dei giocatori, così da eventualmente modificare il gioco di conseguenza.

Non è tutto però: Test Drive Unlimited Solar Crown uscirà solamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Le versioni per PS4 e Xbox One del videogioco di corse automobilistiche sono state ufficialmente cancellate.

