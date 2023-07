Persona 3 Reload: svelati i nuovi dettagli e personaggi

Sviluppato e pubblicato da ATLUS, Persona 3 Reload sarà la nuova riproposizione della serie tirata a lucida per riproporre in una formula ammodernata del titolo pubblicato nel 2006. Annunciato durante lo scorso Xbox Showcase, Persona 3 Reload sarà un remake a tutti gli effetti con profonde novità e aggiunte rilevanti che faranno sicuramente piacere agli appassionati della serie sia in termine di gameplay, sia per la lore.









Il trailer che mostra i gameplay, inoltre, racconta dei modelli poligonali dei personaggi che sono sono stati proposti durante il panel ufficiale di Persona 3 Reload all’Anime Expo, cui hanno partecipato alcuni dei nuovi doppiatori del gioco, tra cui Heather Gonzalez (Yukari Takeba), Alejandro Saab (Akihiko Sanada), Suzie Yeung (Fuuka Yamagishi), Zeno Robinson (Junpei Iori), Aleks Le (il protagonista) e Allegra Clark (Mitsuru Kirijo). Ricordiamo che Persona 3 Reload arriverà su Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5 e PlayStation 4 all’inizio del 2024, e inoltre sarà disponibile su Xbox Game Pass all’uscita. Pronti a rivivere il mito di Persona 3 a diciotto anni dalla sua pubblicazione?