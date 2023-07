Electronic Arts ha annunciato EA Sports UFC 5, l’ultima incarnazione della serie su licenza del campionato statunitense di arti marziali miste.

Purtroppo non sono stati diffusi ulteriori dettagli, eccezion fatta per il logo del gioco. La compagnia ha svelato tramite un brevissimo messaggio pubblicato su Twitter che la presentazione ufficiale di EA Sports UFC 5 avverrà nel corso del mese di settembre. Non ci resta che aspettare due mesi per saperne di più.