The Witcher 3 su Switch si aggiorna con i nuovi contenuti

Ci sono voluti un bel po’ di mesi ma finalmente anche la versione per Nintendo Switch di The Witcher 3 ha gli ultimi contenuti arrivati su PC e sulle console della generazione corrente.

L’ultimo aggiornamento pubblicato da CD Projekt RED ha infatti aggiunto gli oggetti ispirati alla serie Netflix, tra cui una skin aggiuntiva per Dandelion, una veste alternativa per l’armatura niflgaardiana, e una quest addizionale che sblocca l’armatura della serie televisiva per Geralt. Sono state aggiunte anche le modifiche di quality of life già viste in azione sulle altre piattaforme, come l’opzione di lancio rapido dei segni e i nuovi filtri per la mappa.

L’elenco completo delle modifiche è consultabile tramite le note ufficiali della patch.