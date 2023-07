Fort Solis è entrato in fase gold a un mese dall'uscita

Fallen Leaf Studio ha annunciato via Twitter che Fort Solis è appena entrato in fase gold, pertanto è quasi tutto pronto per l’uscita del gioco prevista alla fine di agosto.

Fort Solis racconta la storia di Jack, un soccorritore impegnato a rispondere a una richiesta di aiuto proveniente da una remota stazione mineraria su Marte. Una volta arrivato nella struttura, però, scopre che l’impianto è deserto. Sta al giocatore scoprire cosa sia successo e risolvere il mistero di Fort Solis.

L’avventura fantascientifica a tinte horror sarà disponibile su PC e PS5 dal prossimo 22 agosto.