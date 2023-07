RIN: The Last Child è in arrivo a breve

RIN: The Last Child, sviluppato da Space Fox Games, è in arrivo il prossimo 12 settembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbos Series X|S, e PC, sebbene sia annunciato anche su Nintendo Switch, dove però arriverà in un altro momento. L’obiettivo di questo nuovo Metroidvania sarà di salvare il mondo mitico nei panni della semidea Rin in un’avventura piena di rune, incantesimi e combattimenti epici con potenti boss.









Al suo interno sarà necessario sfruttare il potere degli Aspetti per potenziare e sviluppare le abilità magiche della protagonista come ultimo figlio del Creatore. S’intraprenderà un lungo viaggio per riportare l’ordine in un mondo mistico in cui si potrà contare soltanto sulle proprie abilità e tanti poteri speciali, necessari per affrontare coloro che una volta erano fratelli, ma che ora si sono trasformati in creature spietate che non cercano altro che caos e distruzione, minacciando il mondo mitico da salvare e preservare.