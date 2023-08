RATATAN: al via la campagna su Kickstarter dell'erede di Patapon

Presentato qualche settimana fa da Hiroyuki Kotani, il creatore di Patapon, RATATAN cerca ora fondi su Kickstarter per far sì che il gioco possa vedere la luce su PC, e possibilmente anche su console.









Inutile dire che, dati i nomi impegnati nel progetto, la campagna di crowdfunding è già un successo: gli sviluppatori avevano fissato un obiettivo di 20 milioni di yen (circa 130 mila euro) che è stato raggiunto in meno di un’ora. Ora è iniziata la marcia verso gli stretch goal, soprattutto quello fissato a 75 milioni di yen (quasi 480 mila euro) che permetterà a Kotani e compagni di convertire RATATAN per console (PS5, Xbox Series X|S, Switch). Nel momento in cui pubblichiamo questa notizia sono stati raccolti poco più di 50 milioni di yen, quando manca un mese intero alla conclusione della campagna, pertanto è estremamente probabile che il traguardo delle conversioni venga raggiunto in poco tempo.

Ricordiamo che nel progetto sono coinvolti anche il producer Kazuto Sakajiri (The Eye of Judgment) e il compositore Kenmei Adachi (Patapon, LocoRoco). Infine, gli sviluppatori puntano a una pubblicazione entro il mese di aprile del 2025.