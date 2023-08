Critter Cove, disponibile un nuovo trailer

Critter Cove, sviluppato dal team indipendente Gentleman Studio e pubblicato da tinyBuild, è il nuovo simulatore di vita in accesso anticipato, tematicamente vicino a produzioni come The Sims e l’iconico Animal Crossing.









Il giocatore impiegherà le sue capacità ingegneristiche per migliorare la città, riportando negozi e spazi comunitari. Se la Caring Community Commission approverà i progetti, il più fortunato farà carriera nella cittadina Critter Cove, sbloccando nuovi edifici da ristrutturare, nuovi oggetti da fabbricare e nuove funzionalità per arricchire l’intero centro urbano. Man mano che la città salirà di livello, si dovrà trovare e reclutare altri cittadini, assegnando loro lavori adatti alle loro personalità uniche, costruendo per loro delle case per farli diventare parte della comunità.