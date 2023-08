Xbox, al via l'introduzione di un nuovo sistema Strike

Per garantire un ambiente sano e ben gestito, Xbox ha presentato quest’oggi il suo piano di prevenzione per impedire atti di bullismo virtuale, creando così una comunità più civile, inclusiva e accogliente. Lo strike è un monito al giocatore che sta compiendo delle violazioni e viene tenuto in archivio per sei mesi. La procedura in atto, infatti, prevede che vengano assegnati gli strike in base alla gravità delle azioni: ad esempio, un giocatore che ha ricevuto due strike sarà sospeso dalla piattaforma per un giorno, mentre un giocatore che ha ricevuto quattro strike sarà sospeso per sette giorni.

Il player che ne riceverà otto sarà sospeso dalle funzioni social di Xbox come la messaggistica, le discussioni e la chat di gruppo, il multiplayer e altri feature per un anno, un tempo lunghissimo, come sottolineato a questo indirizzo. Per questo, Xbox invita a segnalare chiunque prenda di mira qualcun altro. Il team di sicurezza di Xbox esaminerà tutte le segnalazioni per determinare se si è verificata o meno una violazione e, di conseguenza, prenderà dei provvedimenti.