Armored Core VI: Fires of Rubicon avrà la photo mode

Gli appassionati di fotografia virtuale possono giore: FromSoftware ha implementato la photo mode in Armored Core VI: Fires of Rubicon. Si tratta del primo videogioco della compagnia giapponese ad avere una modalità foto ufficiale.

La notizia è stata riportata sulle colonne di GamingBolt, dove leggiamo che in qualsiasi momento i giocatori potranno mettere in pausa il gioco e accedere alla photo mode. Non si conoscono ancora i dettagli di questa modalità, ma possiamo sperare che sarà possibile muovere la telecamera a piacimento, destreggiarsi con la profondità di campo, modificare impostazioni quali gamma e contrasto, nonché applicare alcuni filtri.

Per saperne di più sulla photo mode, però, bisognerà attendere una comunicazione ufficiale da parte di FromSoftware e Bandai Namco, oppure aspettare l’uscita di Armored Core VI: Fires of Rubicon, prevista per il 25 agosto su PC e console.