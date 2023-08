David Vonderhaar, design director di Treyarch, lascia lo studio

Lo studio che ha dato i natali a numerosi Call of Duty moderni ha perso David Vonderhaar: il design director di Treyarch ha difatti annunciato di aver lasciato lo studio con il quale ha lavorato per oltre diciotto anni.

In un messaggio pubblicato su LinkedIn, Vonderhaar ha voluto ringraziare gli amici e colleghi di Treyarch con i quali ha condiviso quasi due decenni. Vonderhaar entrò nell’organico dello studio californiano nel 2004 e ha lavorato a otto Call of Duty, ma ha anche partecipato allo sviluppo di 007: Quantum of Solace e X-Men 2: Rise of Apocalypse.

David Vonderhaar ha fatto sapere che resterà nell’industria dei videogiochi e sta già lavorando a un nuovo progetto: “Sono entusiasta per questa opportunità unica e rara. Vi aggiornerò quanto prima.”