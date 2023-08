Immortals of Aveum: ecco il trailer di lancio

Electronic Arts e Ascendant Studios hanno pubblicato il trailer di lancio di Immortals of Aveum, lo sparatutto in soggettiva che uscirà a brevissimo su PC e console.









Il trailer può contare sulla presenza del brano “All Time Great” del rapper e musicista emergente Jufu. “Nel suo nucleo, Immortals of Aveum parla del viaggio di un eroe, mentre Jak cresce e impara a utilizzare le sue abilità uniche. Jufu sta affrontando un viaggio simile e la sua musica ha risuonato con noi come espressione della personalità e della spavalderia di Jak. Inoltre, dato che la nostra colonna sonora presenta diversi generi musicali, dall’hip-hop all’orchestrale, dall’elettronica al chill, dall’ambient all’industrial, la collaborazione con Jufu per portare il suo sound unico nel trailer di lancio è stata una scelta obbligata. Siamo entusiasti di aver collaborato con Julian in un modo autentico per lui e per il nostro gioco“, ha dichiarato Bret Robbins, CEO e Game Director di Ascendant Studios.

Immortals of Aveum sarà disponibile da domani, martedì 22 agosto, su PC, PS5 e Xbox Series X|S.