Shattered Heaven, ecco la modalità Roguelike Alpha

Shattered Heaven, sviluppato e pubblicato da Leonardo Interactive, è il nuovo card-game tematicamente vicino a Slay the Spire, sapientemente raccontato dal nostro Alteridan in un'anteprima hands on disponibile sulle nostre pagine.









La modalità Roguelike introdotta in questo aggiornamento, è un particolare tipo di esperienza di gioco in cui sarà possibile affrontare una serie di livelli generati proceduralmente nei quali la morte risulterà definitiva. Il giocatore sarà quindi costretto a ricominciare l’avventura da capo, perdendo gran parte delle risorse ottenute nel corso della partita fallita. Viene così favorita la progressione attraverso l’apprendimento e viene inoltre introdotto un livello di difficoltà elevato che risulterà sfidante soprattutto per i giocatori più hardcore. Il lancio in accesso anticipato di Shattered Heaven rappresenta un’opportunità imperdibile per i giocatori di partecipare attivamente al suo completamento. Questo secondo aggiornamento, infatti, rappresenta un momento importantissimo dello sviluppo del gioco, che può così entrare nel vivo della sua produzione. Adesso più che mai, gli sviluppatori accoglieranno i feedback degli utenti permettendo loro di contribuire in prima persona al completamento dell’esperienza finale, che verrà resa disponibile quanto prima anche in italiano, spagnolo e portoghese brasiliano.