PLAYISM, rivelati i videogiochi presenti alla Gamescom

PLAYISM, il publisher nipponico che ha pubblicato prodotti come Timothy and the Tower of Mu, si prepara a grossi annunci e tante rivelazioni sui suoi nuovi videogiochi. Con l’imminente apertura della kermesse estiva dedicata al panorama videoludico, non mancheranno infatti un numero esagerato di nuove opere indipendenti, con alcune già conosciute.

Parliamo, infatti, del ritorno della serie di corse mech-battaglia di BREAK ARTS III ora in sviluppo per PC tramite Steam, che promette livelli personalizzazione degni di un Armored Core. Lo scontro tra crostacei continua in Fight Crab 2 di Calappa Games, in arrivo su Steam Early Access questo inverno. E si potranno distruggere orde di androidi nemici con bot personalizzati in Metal Bringer, il gioco d’azione roguelike voxel-art dello sviluppatore ALPHAWING, autore di Samurai Bringer, in arrivo su Steam nel 2024.