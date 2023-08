Tekken 8, ecco la data d'uscita

Tekken 8, sviluppato e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, è il nuovo picchiaduro del mitico franchise alla sua ottava iterazione. Provato in quest’ultimo periodo dal nostro Dan Hero, la produzione arriverà il prossimo 26 gennaio 2024, in un periodo comunque non magro di uscite. Toccherà, in tal senso, attendere qualche tempo in più.









In occasione dell’Opening Night Live in quel di Colonia, Bandai Namco ha sorpreso tutti. L’opera, attesa dagli appassionati e non solo, potrebbe portare la serie a un nuovo percorso di vita, rafforzato soprattutto dall’esperienza all’interno del panorama dei videogiochi. Non resterà che attendere.