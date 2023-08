Age of Empires 4, sviluppato da Relic Entertainment, è da oggi sulle console Xbox. Disponibile anche su PC, l’annuncio arriva a sorpresa, proprio durante la kermesse estiva della Gamescom. Per chiunque se lo fosse perso in passato, ecco la nostra recensione dedicata, che spiega in modo esaustivo le caratteristiche della quarta iterazione del franchise.









Ricordiamo che quella in arrivo su Xbox è la Anniversary Edition di Age of Empires 4: include dunque anche le due fazioni dei Maliani e degli Ottomani, aggiunti alla versione PC quasi un anno fa assieme a otto nuove mappe e a vari miglioramenti di quality of life, come ad esempio i comandi vocali. Naturalmente, come possiamo vedere nel trailer la versione per console Xbox prevede anche uno schema di controllo rivisto e nuove aggiunte dedicate, come la parziale automazione di alcune meccaniche di gioco.