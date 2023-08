Opening Night Live: ecco riepilogo dei giochi Xbox

L’Opening Night Live, che ha dato il via della kermesse estiva di Colonia dedicata al panorama videoludico, ha accolto alcuni dei videogiochi Xbox più iconici del panorama. Immancabili, in tal senso, le produzioni dedicate alla casa di Redmond, che ha fatto sapere novità interessanti e mostrato certezze già annunciate nel corso degli ultimi due anni.









Xbox è arrivata con grandi novità, dal trailer del lancio per Starfield, al first look del gameplay di Ara: History Untold, e annunciando il lancio di Age of Empires IV: Anniversary Edition, che arriva oggi per Xbox Series X|S e Xbox Game Pass. Lo stand di Xbox comprende Forza Motorsport, Towerborne, Hellblade II: Senua’s Saga e The Elder Scrolls Online di Xbox Game Studios e Xbox Game Studios Publishing. Inoltre, ospiteremo giochi molto attesi dei nostri incredibili partner: STALKER 2, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Dungeons of Hinterberg, Payday 3 e tanto altro. Per sapere cos’è stato annunciato, ecco il link dedicato.