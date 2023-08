Park Beyond, ecco il nuovo aggiornamento

Park Beyond, sviluppato da Limbic Entertainment e pubblicato da Bandai Namco, è il nuovo videogioco gestionale che mette i giocatori al comando di un immenso parco giochi. Attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, è stato recensito dal nostro Ale qualche mese fa. Non mancava altro, infatti, che un nuovo aggiornamento dedicato.









l 29 settembre ci sarà l’importante aggiornamento gratuito 2.0 per Park Beyond. L’aggiornamento includerà alcuni miglioramenti alle prestazioni, modifiche al flusso dei visitatori, una riprogettazione delle missioni, miglioramenti nella costruzione modulare e molto altro. Ma soprattutto, sarà implementata l’attesa piattaforma di condivisione di parchi e prefabbricati potenziata da mod.io, consentendo così ai giocatori di condividere i loro parchi straordinari e i prefabbricati che hanno creato su ogni piattaforma e in tutto il mondo.

Infine, il 29 settembre segnerà anche il lancio del primo mondo a tema del gioco: Beyond eXtreme, che andrà ad aggiungere nuove missioni focalizzate sull’esplosivo personaggio di Blaize, due nuove flat ride, nuovi intrattenitori e oltre 250 oggetti per lo scenario. Con alcune attrazioni folli in stile anni ’90, Beyond eXtreme si rivolge a tutti gli amanti dell’adrenalina.