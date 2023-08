PlayStation Portal, annuncio con data d'uscita

PlayStation Portal, il nuovo device che supporta il remote play con PS5 conosciuto con il nome di Project Q, sarà disponibile in un momento imprecisato del 2023 al prezzo di 219 euro. I dettagli ulteriori sulle modalità di pubblicazione verranno approfondite in futuro.

Il lettore remoto PlayStation Portal porta l’esperienza PS5 nel palmo della mano dei giocatori, includendo le funzionalità principali del controller wireless DualSense, inclusi trigger adattivi e feedback tattile. Lo schermo LCD da 8 pollici sarà in grado di raggiungere i 1080p a 60 fps, fornendo un’esperienza visiva ad alta definizione che ci si aspetta dai giochi di alta qualità. PlayStation Portal è il dispositivo perfetto per i giocatori che vivono in ambienti domestici in cui potrebbero aver bisogno di condividere la TV del soggiorno o semplicemente voler giocare ai giochi PS5 in un’altra stanza della casa. PlayStation Portal si connetterà in remoto alla tua PS5 tramite Wi-Fi, così si potrà passare rapidamente dal gioco sulla tua PS5 a PlayStation Portal. Inoltre, potrà riprodurre i giochi supportati installati sulla console PS5 e utilizzare il controller Dualsense. Includerà nel pacchetto anche un jack audio da 3,5 mm per l’audio cablato. I giochi PS VR2, che richiedono il visore, e i giochi trasmessi in streaming tramite lo streaming cloud di PlayStation Plus Premium, non sono supportati.