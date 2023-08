RoboCop: Rogue City, ecco il trailer di gameplay della Gamescom

Nacon e Teyon hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay di RoboCop: Rogue City durante il Future Games Show che si è tenuto in occasione della Gamescom 2023.









Il video mette in mostra alcune sequenze di azione ambientate tra le strade di Detroit e in alcuni livelli al chiuso, mettendo in risalto le ambientazioni distruttibili che si disintegrano sotto il fuoco. In RoboCop: Rogue City saranno presenti anche delle fasi investigative durante le quali sfruttare i potenziamenti cibernetici del protagonista: questi dovranno essere impiegati per raccogliere indizi sulle scene del crimine. Gli sviluppatori fanno poi sapere che la storia è originale ed è ambientata tra gli eventi di RoboCop 2 e RoboCop 3.

RoboCop: Rogue City sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a settembre. Manca ancora la data di uscita.