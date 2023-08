Hexxen: Hunters è un nuovo RPG tattico per PC

Il publisher Hooded Horse ha presentato Hexxen: Hunters, un nuovo RPG tattico sviluppato da Ulisses Spiele Digital e in uscita su PC nel corso del prossimo anno.









Basato su Hexxen: 1733, un gioco di ruolo da tavolo tedesco, Hexxen: Hunters ci trasporterà in una versione alternativa dell’Europa del XVIII secolo in cui i cancelli dell’inferno si sono aperti e orde di mostruosità demoniache si sono riversate sulla Terra.

In questo videogioco di ruolo con esplorazione in tempo reale e combattimenti tattici a turni avremo modo di liberare un paesino sperduto dalle grinfie di un culto malvagio così da stabilirvi una base operativa, sviluppandola per armare i cacciatori con tutto ciò che va dalle armi agli intrugli alchemici, dalle ricerche arcane ai dispositivi magici. Sarà nostro compito addestrare i cacciatori per superare difficoltà insormontabili e preparaci a sacrificare anche l’anima in difesa dell’umanità. Ogni cacciatore degli otto disponibili sarà dotato di un proprio equipaggiamento e un albero di abilità specializzate, ma solamente un manipoli di essi può essere inviato in missione.

Hexxen: Hunters sarà disponibile nel corso del 2024 su Steam e sull’Epic Games Store.