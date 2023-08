Avatar: Frontiers of Pandora, un trailer dedicato alla versione PC

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer di Avatar: Frontiers of Pandora che mette in risalto le caratteristiche tecniche esclusive della versione PC, alcune delle quali sono state implementate grazie a una collaborazione tra Massive Entertainment e AMD.









La versione PC dell’action adventure open world sviluppato dallo studio svedese potrà contare sulla presenza di riflessi e ombre in ray tracing: per entrambe le opzioni saranno disponibili vari livelli di qualità così da adattare l’output al proprio hardware. Avatar: Frontiers of Pandora includerà anche un benchmark integrato, così da testare le varie opzioni e trovare la configurazione migliore. Sarà inoltre disponibile la tecnologia FSR 2 di AMD, mentre saranno supportate le risoluzioni ultra-wide e soluzioni multi-monitor.

Gli sviluppatori assicurano inoltre che il gioco sarà ottimizzato anche per i PC meno performanti, ma per scoprirlo bisognerà attendere l’uscita del gioco. Avatar: Frontiers of Pandora sarà disponibile dal 7 dicembre non soltanto su PC, ma anche su PS5 e Xbox Series X|S.