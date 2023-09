S.T.A.L.K.E.R. 2: un incendio colpisce gli uffici di GSC Game World

Come se non bastasse la guerra in Ucraina, che ha costretto GSC Game World a spostarsi in Repubblica Ceca, gli sviluppatori di S.T.A.L.K.E.R. 2 devono ora fare i conti con le conseguenze di un incendio che ha colpito i loro uffici in quel di Praga.

Stando a quanto riportato sulle colonne di VGC, fortunatamente non ci sono stati feriti, tuttavia i danni stimati ammontano a circa 70 mila dollari. L’incendio avrebbe colpito i server di backup dello studio, ma non si sa ancora se siano stati danneggiati dei dati. “Nessuna anomalia, nemmeno un incendio ci impedirà di raggiungere il nostro obiettivo finale,” ha dichiarato uno sviluppatore di GSC Game World. “Abbiamo già affrontato situazioni peggiori.”

A questo punto non è chiaro se l’incendio causerà altri contraccolpi sulla tabella di marcia: per il momento l’uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2 è prevista durante il primo trimestre del 2024. Vi terremo informati nel caso di ulteriori sviluppi.