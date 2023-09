Pokémon Scarlatto e Violetto: arriva il nuovo DLC

Da oggi Pokémon Scarlatto e Violetto si arricchiscono di un nuovo DLC: si tratta della prima parte del contenuto scaricabile Il Tesoro dell’Area Zero intitolato La Maschera Turchese.

Questo DLC porta gli allenatori in gita a Nordivia, un luogo immerso in un panorama del tutto inedito, tra montagne e meleti, per vivere la magia delle sue splendide sagre; la seconda parte, Il disco indaco, permetterà invece di provare l’ebbrezza di una nuova esperienza accademica in mezzo all’oceano, esplorando le aule dell’Istituto Mirtillo, dove sarà possibile fare nuove amicizie e affrontare lotte Pokémon mai viste prima.

A Nordivia sarà possibile trovare Pokémon appena scoperti e originari della regione, tra cui Poltchageist (il Pokémon Matcha), Dipplin (il Pokémon Pomelassa), e un trio di Pokémon che pare abbia protetto Nordivia in passato, Okidogi, Munkidori e Fezandipiti. Inoltre, saranno presenti una serie di Pokémon scoperti in passato come Vulpix, Snorlax, Poochyena e altri.

Il nuovo DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto è già disponibile per l’acquisto sul Nintendo eShop.