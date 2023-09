I nuovi iPhone 15 Pro faranno girare i videogiochi tripla A

Nel corso della presentazione dei nuovi dispositivi Apple, la casa di Cupertino ha annunciato che diversi videogiochi tripla A saranno disponibili su iPhone 15 Pro. Il prossimo smartphone di Apple riuscirà infatti a far girare in maniera nativa alcuni videogiochi finora disponibili solo su PC e console.









Tra questi citiamo non soltanto Assassin’s Creed Mirage, in uscita su iPhone 15 Pro all’inizio del 2024, ma anche Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake e Death Stranding, questi ultimi in arrivo entro la fine dell’anno.

L’approdo di questi videogiochi sul dispositivo di Apple è possibile grazie al nuovo chip A17 Pro, che supporta il ray tracing con accelerazione hardware, la tecnologia di upscaling MetalFX, l’HDR e le frequenze di aggiornamento variabili. L’iPhone 15 Pro (così come la versione Max) supporterà anche i principali controller da gioco, compreso il DualSense di PS5.

Il nuovo smartphone della Casa di Cupertino raggiungerà il mercato il 22 settembre.