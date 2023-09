Sophie the Traveler è in arrivo su PC

Sviluppato da Memo Gogo e pubblicato da Thermite Games, Sophie the Traveler è una storia d’avventura ambientata a Venezia, città che già avevamo visto assumere un ruolo da protagonista in Venice 2089, un altro videogioco indipendente italiano dal forte messaggio ambientalista. Presentato durante la Gamescom 2023, cui è seguita una demo, il gioco racconta la storia di Sophie, giovane viaggiatrice che esplora il mondo e le sue meraviglie. Incredibile ma vero, fra le sue destinazioni ci sarà anche Venezia.









Ispirato alla serie di libri “Dov’è Wally?”, Sophie the Traveler offrirà un’esperienza puzzle game intimista e particolareggiata, dedicata all’arte moderna e passate. In tal senso, la grafica, disegnata a mano, potrebbe attirare tanti appassionati del genere e chiunque stia cercando un viaggio serafico ma capace di coinvolgere. Ricordiamo, infine, che Sophie the Traveler arriverà su PC nel corso del 2023.