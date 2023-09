Soulstice è disponibile gratis su Epic Games Store

Soulstice, sviluppato da Reply Games Studio, è un titolo italiano attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Di recente, s’è unito al catalogo del PlayStation Plus, impreziosendo un servizio che si sta aprendo completamente al pari di Xbox GamePass, ora forte per Starfield, Lies of P e molte altre produzioni iconiche.









Arrivando gratis su Epic Games Store, Soulstice propone una storia coinvolgente e particolareggiata, in cui a primeggiare è il racconto di due sorelle unite da un dolore lancinante e sconfinato. Recensito dal nostro Stefano Calzati di quartiere, Soulstice è certamente una delle produzione italiane più ambiose del nostro panorama.