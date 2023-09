Fate/Samurai Remnant è ora disponibile

Fate/Samurai Remnant, sviluppato da Omega Force e Koei Tecmo, è da oggi disponibile su PlayStayion 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. Recensito dal nostro Nicholas, il nuovo titolo della serie Fate è ambientato nel Giappone Feudale, in un periodo di grandi mutamenti sociali.









In una lotta tra Master, Servant e altri Master e Servant, il protagonista, Iori Miyamoto, si ritrova a esplorare Edo (l’attuale Tokyo, in un momento di grandi turbamenti e mutamenti sociali), in cui niente è come appare sul serio e nessuno è al sicuro. L’opera, in tal senso, rispecchia sia il passato che il presente del franchise, proponendosi sia ai neofiti che agli appassionati.