Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, in arrivo la demo

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, sviluppato e pubblicato da Frontier Developments, è il nuovo videogioco di strategia in uscita il prossimo 17 novembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. In tal senso, sarà disponibile dal 9 al 16 ottobre la demo sul nuovo videogioco del franchise, in arrivo in un autunno comunque pregno di videogiochi.









Nelle prime due missioni del gioco, gli Stormcast Eternals partono dall’insediamento fortezza di Harkanibus alla ricerca di una potente fonte di magia nelle paludi del Regno Mortale Ghur. Il loro obiettivo è salvare l’insediamento dalle forze invasori degli Orruk Kruleboyz e il manufatto offre loro la possibilità migliore per respingere gli invasori. I giocatori si scontreranno con i Kruleboyz mentre impareranno a giocare a Realms of Ruin, incluso come accumulare risorse.