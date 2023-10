Lies of P: in programma almeno un DLC

Avete appena completato Lies of P e ne volete ancora? Il publisher Neowiz potrebbe avere qualcosa in serbo per voi dal momento che almeno un DLC sembra essere in programma.

Sul sito della compagnia sudcoreana, nella sezione dedicata alle offerte lavorative, scopriamo che lo studio di sviluppo di Lies of P sta cercando nuovo personale per la realizzazione di un DLC. Precisiamo che questo contenuto aggiuntivo è segnalato come pianificato per la produzione, dunque i lavori non sarebbero ancora cominciati. È dunque probabile che ci voglia un po’ di tempo prima che tale DLC veda la luce.

Nel frattempo vi ricordiamo che Lies of P è disponibile da circa un mese su PC e console. Qui trovate la nostra recensione.