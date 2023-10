Flashback 2 torna a mostrarsi in video con lo Story trailer

Manca poco più di un mese all’uscita di Flashback 2, per questo Microids ha confezionato lo Story trailer dedicato alla prossima avventura di Conrad B. Hart.









In un futuro distopico, il protagonista del gioco, Conrad B. Hart, deve affrontare i temibili Morph che mirano a schiavizzare tutti gli esseri viventi del sistema solare. Per impedire che portino a termine il loro diabolico piano, i giocatori dovranno sfruttare tutte le loro abilità in questo nuovo platform d’azione sviluppato da Microids Lyon/Paris e Paul Cuisset.

Ricordiamo che Flashback 2 uscirà il 16 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch in versione digitale. Le edizioni fisiche per console PlayStation e Switch saranno invece disponibili dal 30 novembre.