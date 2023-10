Lies of P: vendite oltre 1 milione di copie in meno di un mese

Il publisher Neowiz ha fatto sapere che le vendite di Lies of P hanno superato quota 1 milione di copie, un risultato raggiunto a meno di un mese dall’uscita dell’action RPG di stampo soulslike realizzato da Round 8 Studio.

La compagnia sudcoreana ha voluto ringraziare i giocatori che hanno apprezzato l’opera liberamente ispirata al Pinocchio di Collodi, augurandosi che gli utenti seguano il publisher nelle sue prossime avventure. A tal proposito, vi ricordiamo che pare sia in lavorazione un DLC per Lies of P, sebbene al momento non ci sia ancora una conferma ufficiale a riguardo.

Lies of P è stato pubblicato lo scorso settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Qui trovate la nostra recensione.