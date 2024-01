Nintendo: l'online di Wii U e 3DS chiuderà ad aprile

Nintendo ha annunciato la data di chiusura dei servizi online relativi alle console Wii U e 3DS. Sapevamo già da qualche mese che tali servizi sarebbero stati dismessi in primavera, ma ora abbiamo la data definitiva.

A partire dall’8 aprile 2024 non sarà più possibile giocare online e accedere alle altre funzioni che utilizzano la comunicazione online. Tra i servizi interessati sono inclusi anche il gioco cooperativo online, le classifiche globali e la distribuzione dei dati. Questo provvedimento sarà valido per tutti i software per Nintendo Wii U e 3DS (inclusi i giochi esclusivi per New Nintendo 3DS).

Nintendo precisa che la chiusura dei servizi online di queste piattaforme non precluderà la possibilità di scaricare aggiornamenti, software digitale e contenuti aggiuntivi.