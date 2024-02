Helldivers 2 riscuote il miglior lancio su PC per un gioco PlayStation

Pubblicato da appena ventiquattro ore, Helldivers 2 ha già ottenuto un primo record: si tratta infatti del miglior lancio PC in assoluto per un videogioco PlayStation.

Secondo quanto riportato su SteamDB, infatti, il picco di giocatori attivi in contemporanea sullo sparatutto cooperativo sviluppato da Arrowhead Game Studios è stato di 81.840. Per confronto, God of War ha fatto registrare un picco di 73.529 giocatori attivi contemporaneamente, mentre Marvel’s Spider-Man Remastered si è fermato a 66.436. Helldivers 2 ha dunque riscosso un successo iniziale superiore alle altre esclusive Sony approdate su PC.

Per dovere di cronaca, segnaliamo che l’accoglienza non è comunque stata del tutto positiva: al momento Helldivers 2 ha un punteggio di recensioni utenti “nella media”. Gli utenti più critici si lamentano dei problemi tecnici che affliggono il gioco, ma anche dell’anticheat (nProtect GameGuard) impiegato dagli sviluppatori, considerato troppo invasivo.